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Карантин в Украине: какие области не готовы к ослаблению ограничений

Киев, Пятница 11 сентября 2020 12:28
Карантин в Украине: какие области не готовы к ослаблению ограничений
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

По состоянию на 11 сентября, к ослаблению карантина не готовы 17 областей. Также Киев, который вошел в "оранжевую зону" не готов к ослаблению ограничений.

Соответствующий список опубликовал Минздрав.

По состоянию на сейчас, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к ослаблению карантина.

Данных о временно оккупированных АР Крым и город Севастополь нет.

Напомним, Министерство здравоохранения обновило список стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

Также в стране обновили зоны адаптивного карантина. В "красной зоне" остались Ивано-Франковск, Тернополь и Черновцы.

Отметим, что по состоянию на 11 сентября в Украине выявили резкое увеличение новых случаев коронавируса.

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