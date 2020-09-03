Киев и 16 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 3 сентября к ослаблению карантина не готов Киев и еще 16 областей. Из обновленного списка выбыла Полтавская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Самая высокая заболеваемость на 100 тысяч человек за две недели - в Черновицкой (258,6), Тернопольской (243,4) и Ивано-Франковской (175,4) областях.
Таким образом, не готовы смягчать ограничения:
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)
В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:
Напомним, по состоянию на 3 сентября в Украине обнаружили 2430 новых случаев коронавируса.
Также РБК-Украина сообщало, что адаптивный карантин в Украине могут продлить и после 31 октября.