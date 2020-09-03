Київ та 16 областей не готові до послаблення карантину

Станом на 3 вересня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 16 областей. З оновленого списку вибула Полтавська область.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвища захворюваність на 100 тисяч осіб за два тижні - в Чернівецькій (258,6), Тернопільській (243,4) та Івано-Франківській (175,4) областях.
Таким чином, не готові пом’якшувати обмеження:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Житомирська область;
- Закарпатська область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Львівська область;
- Миколаївська;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Тернопільська область;
- Харківська область;
- Хмельницька область;
- Чернівецька область;
- Чернігівська область.
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:
- кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;
- показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;
- якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний"
Нагадаємо, станом на 3 вересня в Україні виявили 2430 нових випадків коронавірусу.
Також РБК-Україна повідомляло, що адаптивний карантин в Україні можуть продовжити та після 31 жовтня.