Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 19 августа к ослаблению карантина не готов Киев и еще 13 областей. В обновленный список была включена Сумская область, однако выбыла Хмельницкая область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Таким образом, не готовы смягчать ограничения:

Киев

Винницкая область;

Волынская область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Львовская;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Черновицкая область

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)

В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:

количество тестов должно быть не менее 24 на 100 тысяч в течение 7 дней;

показатель заболеваемости за 14 дней не должен превышать базовый уровень заболеваемости - 40 случаев на 100 тысяч за 14 дней;

если уровень загруженности коек 5 дней подряд по всему региону 50% и более, то на территории всего региона устанавливается "оранжевый" уровень, если больше 75% - "красный"

Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 1 967 человек.

Кроме того, Харьков, Ужгород и Одесса ужесточили карантин после того, как выпали из так называемой "зеленой зоны".