Киев и 13 областей не готовы к ослаблению карантина

Переход областей к следующему этапу карантина возможен при условии соответствия эпидситуации определенным критериям
По состоянию на 19 августа к ослаблению карантина не готов Киев и еще 13 областей. В обновленный список была включена Сумская область, однако выбыла Хмельницкая область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Таким образом, не готовы смягчать ограничения:
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.uа)
В частности, регион должен соответствовать следующим критериям:
Напомним, в Украине зафиксировали новый антирекорд по коронавирусу, за прошедшие сутки заразились 1 967 человек.
Кроме того, Харьков, Ужгород и Одесса ужесточили карантин после того, как выпали из так называемой "зеленой зоны".