Київ та 13 областей не готові до послаблення карантину

Станом на 19 серпня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 13 областей. До оновленого списку була включена Сумська область, однак вибула Хмельницька область.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, не готові пом’якшувати обмеження:

Київ

Вінницька область;

Волинська область;

Житомирська область;

Закарпатська область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Львівська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Тернопільська область;

Харківська область;

Чернівецька область.

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:

кількість тестувань має бути не менше 24 на 100 тисяч протягом 7 днів;

показник захворюваності за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності - 40 випадків на 100 тисяч за 14 днів;

якщо рівень завантаженості ліжок 5 днів поспіль по всьому регіону 50% і більше, то на території всього регіону встановлюється "помаранчевий" рівень, якщо більше 75% - "червоний"

Нагадаємо, в Україні зафіксувалий новий антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразились 1 967 людей.

Крім того, Харків, Ужгород та Одеса посилили карантин після того, як випали з так званої "зеленої зони".