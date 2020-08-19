Київ та 13 областей не готові до послаблення карантину

Перехід областей до наступного етапу карантину можливий за умови відповідності епідемситуаці визначеним критеріям
Станом на 19 серпня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 13 областей. До оновленого списку була включена Сумська область, однак вибула Хмельницька область.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Таким чином, не готові пом’якшувати обмеження:
Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)
Зокрема, регіон має відповідати таким критеріям:
Нагадаємо, в Україні зафіксувалий новий антирекорд по коронавірусу, за минулу добу заразились 1 967 людей.
Крім того, Харків, Ужгород та Одеса посилили карантин після того, як випали з так званої "зеленої зони".