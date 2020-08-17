В Ужгороде ужесточили карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Город попал в "оранжевую зону" карантина

Городской совет Ужгорода принял решение усилить карантинные меры в связи с тем, что город попал в "оранжевую зону" карантина. Также в городе две недели подряд фиксируется увеличение количества заболевших коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Ужгородского горсовета.

Так, с сегодняшнего дня в городе прекращена плановые госпитализации пациентов. Она сохраняется лишь для экстренных случаев.

Кроме того, руководителей коммунальных медучреждений обязали изучить потребность развертывания дополнительных коек на случай попадания в "красную зону" и средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и пересмотреть запасы медикаментов.

Напомним, 13 августа в Украине прошло перераспределение населенных пунктов по карантинным зонам, согласно которому Ужгород попал в "оранжевую зону".

Кроме того, в Украине выявили 1464 новых случая коронавируса.