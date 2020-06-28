Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина

К ослаблению карантинных ограничений не готовы Киев и 11 областей. Эти регионы не соответствуют показателям Минздрава.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Карантин не готовы ослаблять Волынская, Донецкая, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, в Украине за минувшие сутки госпитализированы 237 человек из-за коронавируса, что является еще одним антирекордом.

Кроме того, в стране второй день подряд более 900 новых случаев коронавируса, за последние 10 дней существенно вырос показатель заболеваемости COVID-19.

Отметим, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает возможность продления дистанционного обучения в следующем учебном году.

Добавим, с 26 июня в Киевской области запретили массовые мероприятия, рестораны обязали закрываться после 22:00, а также усилили контроль.