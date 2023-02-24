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Кидають дітей на "гарматне м’ясо". В окупований Маріуполь завезли військових та кадировців

Фото: в окупований Маріуполь завезли військових та кадировців (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

До окупованого Маріуполя російське військове командування завезло молодих військових. Також у місті збільшилася кількість кадировців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"Кількість молодих військових окупантів прибула в місто. 19-20 років. Місцевим розповідають, що проходять строкову службу. Росія кидає дітей на гарматне м’ясо", - розповів він.

Андрющенко додав, що також спостерігається збільшення присутності кадировців.

"Щонайменш дві бази на території міста. За ознаками та шевронами як частина Росгвардії. Чекаємо на нові Тік Ток неіснуючі перемоги та бої з уявними диверсантами", - додав він.

Як повідомлялося, російські окупанти відправили на передову 150 колаборантів із тимчасово окупованого Маріуполя.

Нагадаємо, Росія накопичує живу силу в окупованій Запорізькій області.

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Маріуполь