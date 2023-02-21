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Вагнерівці, кадирівці, осетинці. РФ накопичує "гарматне м’ясо" в Запорізькій області

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Запоріжжя, Вівторок 21 лютого 2023 12:53
Вагнерівці, кадирівці, осетинці. РФ накопичує "гарматне м’ясо" в Запорізькій області Фото: РФ накопичує "гарматне м’ясо" в Запорізькій області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росія накопичує живу силу в окупованій Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.

"В цілому накопичення на території тимчасово окупованої Запорізької області воно точно є. Приїжджають чергові партії вагнерівців, чмобіків, кадирівців, осетинців", - розповів він.

За словами Федорова, чи здатні вони провести якийсь наступ, то краще можуть відповісти військові.

"Але є два приклади за останні два тижні. Коли пам'ятаєте в своїх Telegram-каналах рашисти розганяли, начебто вони взяли чергові населенні пункти в Запорізькій області - Кам’янське, Малі Щербаки. Ми пам’ятаємо чим все закінчилось. Жодного населеного пункту їм не вдалося взяти. Лише те що вони змогли взяти – це чорні пакети зі своїми 200-ми та 300-ми з лінії фронту", - додав він.

Така ж ситуація, за словами Федорова, із частиною тих вагнерівців, які приїхали на тимчасово окуповану частину Мелітополя та району.

"Частина з них вже також повернулася. Звичайно, небезпека наростає, та кількість їх, "гарматного м’яса" вона збільшується на тимчасово окупованій території Запорізької області", - констатував мер.

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