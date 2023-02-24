RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бросают детей на "пушечное мясо". В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев

Фото: в оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированный Мариуполь российское военное командование завезло молодых военных. Также в городе увеличилось количество кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Количество молодых военных оккупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - рассказал он.

Андрющенко добавил, что также наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.

"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам как часть Росгвардии. Ждем новых Тiк Ток несуществующие победы и бои с воображаемыми диверсантами", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.

Напомним, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь