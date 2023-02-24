Бросают детей на "пушечное мясо". В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев

"Количество молодых военных оккупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - рассказал он.

Андрющенко добавил, что также наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.

"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам как часть Росгвардии. Ждем новых Тiк Ток несуществующие победы и бои с воображаемыми диверсантами", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.

Напомним, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.