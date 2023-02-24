Бросают детей на "пушечное мясо". В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев
В оккупированный Мариуполь российское военное командование завезло молодых военных. Также в городе увеличилось количество кадыровцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
"Количество молодых военных оккупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - рассказал он.
Андрющенко добавил, что также наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.
"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам как часть Росгвардии. Ждем новых Тiк Ток несуществующие победы и бои с воображаемыми диверсантами", - добавил он.
Как сообщалось, российские оккупанты отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.
Напомним, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.
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