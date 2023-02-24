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Бросают детей на "пушечное мясо". В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев

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Мариуполь, Пятница 24 февраля 2023 12:11
Бросают детей на "пушечное мясо". В оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев Фото: в оккупированный Мариуполь завезли военных и кадыровцев (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированный Мариуполь российское военное командование завезло молодых военных. Также в городе увеличилось количество кадыровцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Количество молодых военных оккупантов прибыло в город. 19-20 лет. Местным рассказывают, что проходят срочную службу. Россия бросает детей на пушечное мясо", - рассказал он.

Андрющенко добавил, что также наблюдается увеличение присутствия кадыровцев.

"По меньшей мере две базы на территории города. По признакам и шевронам как часть Росгвардии. Ждем новых Тiк Ток несуществующие победы и бои с воображаемыми диверсантами", - добавил он.

Как сообщалось, российские оккупанты отправили на передовую 150 коллаборантов из временно оккупированного Мариуполя.

Напомним, Россия накапливает живую силу в оккупированной Запорожской области.

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