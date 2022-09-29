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Кидали танки і КамАЗи: росіяни розповідають, як тікали з-під Ізюма (перехоплення)

Фото: росіяни розповідають, як тікали з-під Ізюма (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові обговорюють те, як тікали окупанти з Ізюма Харківської області. Загарбники жаліються, що кидали все: від САУ "Піон" до танків, КамАЗів та РСЗВ "Торнадо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову окупантів яку перехопило ГУР МО.

"Изюм как про@бали?", - питає один росіянин в іншого.

"Ну, говорят, там просто скопление было и чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прям до Купянска", - відповідає окупант.

Співрозмовник жаліється йому, заявляючи: "Побросали все нах@й. Пионы-х@йоны - эти дальнобойные 152-е...вот такой х@йни дох@я брошено. 72-ки, 90-е (танки) брошены, короче, камазы-х@язы там, торнады-х@яды, там п@зда техники. С БК, со всей х@йней заряженной, прикинь".

Загарбник каже товаришу, що нібито окупанти "30 деревень сдали".

На що той відповідає: "Там от Изюма до Купянска все сдали".

Нагадаємо, нещодавно українські військові показали, як під Ізюмом вони вступили в бій з росіянами і частину з них вони взяли у полон.

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харковВійна Росії проти України