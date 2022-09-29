Бросали танки и КамАЗы: россияне рассказывают, как убегали из-под Изюма (перехват)

"Изюм как про@бали?", - спрашивает один россиянин у другого.

"Ну, говорят, там просто скопление было и чтобы в окружение не попасть, они отступили. Там прям до Купянска", - отвечает оккупант.

Собеседник жалуется ему, заявляя: "Покидали все нах@й. Пионы-х@йоны - эти дальнобойные 152-е...вот такой х@йны дох@я брошено, камазы-х@язы там, торнады-х@яды, там п@зда техники".

Захватчик говорит товарищу, что якобы оккупанты "30 деревень сдали".

На что тот отвечает: "Там от Изюма до Купянска все сдали".

Напомним, недавно украинские военные показали, как под Изюмом они вступили в бой с россиянами и часть из них взяли в плен.

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