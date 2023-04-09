ua ru
Нд, 09 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кидали каміння. В Польщі на прикордонників напали мігранти з Білорусі

Новость на русском →
Польща, Неділя 09 квітня 2023 20:14
Кидали каміння. В Польщі на прикордонників напали мігранти з Білорусі Фото: мігранти з Білорусі напали на прикордонників в Польщі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 9 квітня, на польських прикордонників напала група мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24.

Біля польського села Наревка на Підляшші група іноземців, зі сторони Білорусі, напала на польських прикордонників.

Інцидент стався біля сторожової вежі в Наревці. Група з 20 агресивно налаштованих мігрантів, які не змогли перетнути кордон, закидала польських охоронців камінням і гілками дерев.

За даними прикордонної служби Польщі, ніхто з прикордонників внаслідок інциденту не постраждав.

Загалом за минулу добу польський кордон марно намагалися перетнути 28 осіб. В основному це громадяни Пакистану та Вірменії. Кенієць намагався переплисти річку Свіслоч поблизу Кринок, а поблизу Черемчі двох афганців незаконно перевозив громадянин Грузії.

Також затримали двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців через кордон у Біловезькій пущі.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща прикордонники
NEWS
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та 14 дронів, - Генштаб
ЗСУ за добу знищили 470 окупантів та 14 дронів, - Генштаб
DAILY
Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від Гостомеля до Рубіжного. Історія піхотного офіцера "Метіса" про запеклі бої проти росіян