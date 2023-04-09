Кидали каміння. В Польщі на прикордонників напали мігранти з Білорусі

Сьогодні, 9 квітня, на польських прикордонників напала група мігрантів з Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF 24 .

Біля польського села Наревка на Підляшші група іноземців, зі сторони Білорусі, напала на польських прикордонників.

Інцидент стався біля сторожової вежі в Наревці. Група з 20 агресивно налаштованих мігрантів, які не змогли перетнути кордон, закидала польських охоронців камінням і гілками дерев.

За даними прикордонної служби Польщі, ніхто з прикордонників внаслідок інциденту не постраждав.

Загалом за минулу добу польський кордон марно намагалися перетнути 28 осіб . В основному це громадяни Пакистану та Вірменії. Кенієць намагався переплисти річку Свіслоч поблизу Кринок, а п облизу Черемчі двох афганців незаконно перевозив громадянин Грузії.

Також затримали двох кур'єрів з Таджикистану, які перевозили іноземців через кордон у Біловезькій пущі.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що українцям продовжили безкоштовний проїзд з Польщі до Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.