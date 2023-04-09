Бросали камни. В Польше на пограничников напали мигранты из Беларуси

Сегодня, 9 апреля, на польских пограничников напала группа мигрантов из Белоруси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF 24 .

Возле польского села Наревка на Подляшье группа иностранцев, со стороны Беларуси, напала на польских пограничников.

Инцидент произошел возле сторожевой башни в Наревке. Группа из 20 агрессивно настроенных мигрантов, которые не смогли пересечь границу, забросала польских охранников камнями и ветками деревьев.

По данным пограничной службы Польши, никто из пограничников в результате инцидента не пострадал.

Всего за минувшие сутки польскую границу тщетно пытались пересечь 28 человек. В основном это граждане Пакистана и Армении. Кениец пытался переплыть реку Свислочь вблизи Крынок, а вблизи Черемчи двух афганцев незаконно перевозил гражданин Грузии.

Также задержали двух курьеров из Таджикистана, которые перевозили иностранцев через границу в Беловежской пуще.

Напомним, сегодня мы сообщали, что украинцам продлили бесплатный проезд из Польши в Германию.

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