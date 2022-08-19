Киченок пробилась в четвертьфинал парного разряда турнира в Цинциннати

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко переиграли пару в составе Луции Градецкой и Сани Мирзы на пути в 1/4 финала престижного турнира в американском Огайо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/8 финала
Градецка/Мирза – Киченок/Остапенко – 0:2 (2:6, 4:6)
Матч начался под диктовку чешско-индийского дуэта. Градецка с Мирзой сразу взяли гейм на подаче соперниц и вскоре повели 2:0. Однако, как выяснилось, этот успех был мимолетным.
Киченок с Остапенко взяли 6 геймов подряд и закрыли первую партию. Минимум ошибок, подачи на вылет и три брейка (финальный – "под ноль") оставили дуэт Градецка-Мирза с ничем.
Во втором же сете оба дуэта стабильно набирали очки на собственных подачах. Так продолжалось до десятого гейма. Именно в нем Киченок и Остапенко добавили и со второй попытки реализовали брейк-, а с ним и матч-пойнт.
В следующем круге украино-латвийская пара встретится с дуэтом в составе представительницы Казахстана Анны Данилиной и бразильянки Беатрис Майи Хаддад. Четвертьфинальный поединок состоится в ночь на субботу, 20 августа.
Напомним, что украинка Костюк проиграла хозяйке соревнований Пегуле на Western & Southern Open накануне.
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