Кіченок пробилася в чвертьфінал парного розряду турніру в Цинциннаті

WTA, Цинциннаті, парний розряд, 1/8 фіналу

Градецка/Мірза – Кіченок/Остапенко – 0:2 (2:6, 4:6)

Матч розпочався під диктовку чесько-індійського дуету. Градецка з Мірзою відразу взяли гейм на подачі суперниць і згодом повели 2:0. Проте, як з'ясувалося, цей успіх був недовгим.

Кіченок з Остапенко взяли 6 геймів поспіль і закрили першу партію. Мінімум помилок, подачі на вильот і три брейки (фінальний – "під нуль") залишили дует Градецка-Мірза з нічим.

У другому ж сеті обидва дуети стабільно набирали очки на власних подачах. Так тривало до десятого гейму. Саме в ньому Кіченок та Остапенко додали та з другої спроби таки реалізували брейк-, а з ним і матч-пойнт.

У наступному колі українсько-латвійська пара зустрінеться з дуетом у складі представниці Казахстану Анни Даніліної та бразилійки Беатріс Майї Хаддад. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться у ніч проти суботи, 20 серпня.