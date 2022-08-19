Кіченок пробилася в чвертьфінал парного розряду турніру в Цинциннаті

Українка Людмила Кіченок у дуеті з латвійкою Єленою Остапенко переграли пару в складі Луції Градецкої та Сані Мірзи на шляху в 1/4 фіналу престижного турніру в американському Огайо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
WTA, Цинциннаті, парний розряд, 1/8 фіналу
Градецка/Мірза – Кіченок/Остапенко – 0:2 (2:6, 4:6)
Матч розпочався під диктовку чесько-індійського дуету. Градецка з Мірзою відразу взяли гейм на подачі суперниць і згодом повели 2:0. Проте, як з'ясувалося, цей успіх був недовгим.
Кіченок з Остапенко взяли 6 геймів поспіль і закрили першу партію. Мінімум помилок, подачі на вильот і три брейки (фінальний – "під нуль") залишили дует Градецка-Мірза з нічим.
У другому ж сеті обидва дуети стабільно набирали очки на власних подачах. Так тривало до десятого гейму. Саме в ньому Кіченок та Остапенко додали та з другої спроби таки реалізували брейк-, а з ним і матч-пойнт.
У наступному колі українсько-латвійська пара зустрінеться з дуетом у складі представниці Казахстану Анни Даніліної та бразилійки Беатріс Майї Хаддад. Чвертьфінальний поєдинок відбудеться у ніч проти суботи, 20 серпня.
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