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Костюк проиграла Пегуле и покинула турнир WTA в Цинциннате

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Цинциннати, Среда 17 августа 2022 21:46
Костюк проиграла Пегуле и покинула турнир WTA в Цинциннате Фото: Марта Костюк завершила борьбу в Огайо после второго раунда (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Второй основной раунд теннисного турнира в американском Огайо стал последним для украинки Марты Костюк. Она в трех сетах уступила хозяйке соревнований Джессике Пегуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA, Цинциннати, 1/16 финала

Пегула – Костюк – 2:1 (6:7, 6:1, 6:2)

Стартовали соперницы на равных. Обе теннисистки уверенно брали гейм за геймом на своих подачах вплоть до развязки первой партии. Сильнейшего пришлось выяснять на тай-брейке, где Костюк оформила три брейка против двух у американки и повела по сетам.

Однако развить свой успех в следующей партии украинка не смогла. 20-летняя теннисистка взяла только первый гейм. В свою очередь Пегула победила в шести следующих, оформив 3 брейка и завершила сет разгромом за каких-то полчаса (6:1).

Решающая партия прошла по схожему сценарию. Здесь первый гейм на собственной подаче дался Костюк еще труднее – после 17-ти розыгрышей. И хоть вскоре украинская теннисистка оформила брейк и свела отставание к минимуму (2:3), но изменить ход событий уже не смогла. Пегула победила 6:2 в сете и вышла в 1/8 финала турнира.

Там сеянная под 7-м номером американка встретится с победительницей пары Азаренко – Радукану. Последняя накануне выбила из соревнований Серену Уильямс (6:4, 6:0).

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис Марта Костюк
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