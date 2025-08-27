Кіченок, Костюк, Ястремська: з ким гратимуть українки у парному розряді на US Open-2025

П'ять українок на US Open-2025

У парному розряді Відкритого чемпіонату США Україну представлять п'ять тенісисток: Марта Костюк, Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, а також сестри Надія та Людмила Кіченок.

Марта Костюк, єдина з українок, продовжила боротьбу в одиночному розряді, здобувши перемогу у першому колі. Юлія Стародубцева та Даяна Ястремська припинили виступи в "одиночці".

Людмила Кіченок та Еллен Перес (Австралія)

Людмила Кіченок цьогоріч гратиме у парному турнірі з австралійкою Еллен Перес, з якою розпочала спільні виступи у червні. Цей тандем, який отримав шостий номер посіву, уже зіграв 15 матчів, дійшовши до фіналу турніру в Бад-Гомбурзі та півфіналу в Цинциннаті. У першому раунді US Open-2025 вони зіграють проти легендарної американки Вінус Вільямс, яка вигравала парний турнір у 1999 та 2009 роках, та канадки Лейли Фернандес.

Надія Кіченок та Алділа Сутжіаді (Індонезія)

Надія Кіченок та її партнерка з Індонезії Алділа Сутжіаді зіграють разом лише четвертий матч. Наразі тандем поступався в Маямі, Чарльстоні та Монтерреї, однак спробує здобути першу перемогу на старті US Open. Їхніми суперницями стануть лідерки посіву, чешка Катержина Синякова та американка Тейлор Таунсенд, які виступають у парі з травня 2024 року. Цей дует переміг на Australian Open, турнірі WTA в Дубаї та дійшов до півфіналу Вімблдону у 2025 році.

Даяна Ястремська та Аліша Паркс (США)

Даяна Ястремська вп'яте у 2025 році утворить пару з новою тенісисткою - цього разу з американкою Алішою Паркс. Перед цим українка грала з полькою Магдою Лінетт, латвійкою Єленою Остапенко, Надією Кіченок та нідерландкою Бібіане Схофс. Лише з Остапенко українці вдалося дійти до другого кола. У першому раунді US Open-2025 суперницями українсько-американського тандему стали австралійки Кімберлі Біррелл та Олівія Гадецкі, які разом дійшли до 1/8 фіналу Australian Open.

Юлія Стародубцева та Оксана Калашникова (Грузія)

Юлія Стародубцева вперше гратиме з грузинкою Оксаною Калашниковою і може здобути дебютну перемогу в парному розряді на Грендслемі. У першому матчі тандем зіграє проти норвезько-японської пари Ульрікке Ейкері та Ері Хозумі, які у 2025 році вже зіграли разом 19 матчів та перемогли в десяти з них.

Марта Костюк та Єлена-Габріела Русе (Румунія)

Марта Костюк та румунка Єлена-Габріела Русе на старті гратимуть проти пари іспанки Джессіки Боусас Манейро та італійки Елізабетти Коччаретто. Ці тенісистки грали разом лише один матч у Монтерреї, в якому поступилися. Костюк та Русе вперше зіграли в парі у травні 2022 року на турнірі в Римі, а найкращий результат разом показали на Australian Open-2025, дійшовши до чвертьфіналу.

Результати жеребкування парного розряду US Open-2025 для українок

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) зіграють проти Вінус Вільямс (США) / Лейли Фернандес (Канада).

Надія Кіченок (Україна) / Алділа Сутжіаді (Індонезія) зустрінуться з Катержиною Синяковою (Чехія) / Тейлор Таунсенд (США).

Даяна Ястремська (Україна) / Аліша Паркс (США) протистоятимуть Кімберлі Біррелл (Австралія) / Олівії Гадецкі (Австралія).

Юлія Стародубцева (Україна) / Оксана Калашникова (Грузія) зіграють проти Ульрікке Ейкері (Норвегія) / Ері Хозумі (Японія).

Марта Костюк (Україна) / Єлена-Габріела Русе (Румунія) зійдуться в матчі проти Джессіки Боусас Манейро (Іспанія) / Елізабетти Коччаретто (Італія).

Матчі основної сітки парного розряду US Open-2025 розпочнуться у четвер, 28 серпня.