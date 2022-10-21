UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кіченок у дуеті з Остапенко пробилися у чвертьфінал турніру в Гвадалахарі

Фото: Єлена Остапенко та Людмила Кіченок ідуть далі в Мексиці (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Українка Людмила Кіченок у парі з латвійкою Єленою Остапенко переграли дует Лінди Фрухвіртової та Каї Канепі в 1/8 фіналу парного розряду престижного турніру WTA в мексиканській Гвадалахарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Guadalajara Open Akron, парний розряд, жінки, 1/8 фіналу

Фрухвіртова/Канепі – Л. Кіченок/Остапенко – 1:2 (6:3, 1:6, 5:10)

На старті двобою суперниці обмінялися брейками. Та далі несподіваний ривок вдався чесько-естонській парі. Вони зі ще одним брейком повели 4:1, забезпечивши гандикап для перемоги в сеті. Так і сталося – Фрухвіртовій і Канепі достатньо було взяти свої подачі.

Натомість у другій партії сценарій змінився докорінно. Кіченок із Остапенко пішли у відрив із брейком (3:0), взяли невелику паузу (чешка з естонкою взяли один гейм), взяли ще три подачі поспіль і закрили сет за якихось півгодини.

Третя, вкорочена партія стартувала з гойдалок. Лідерство переходило з рук у руки, але після проміжної нічиєї (3:3) Кіченок і Остапенко поступово дотиснули опоненток і здобули путівку в чвертьфінал із комфортною перевагою (10:5).

У рамках 1/4 фіналу дует українки та латвійки зустрінеться з представницями Чехії – Барборою Крейчіковою і Катеріною Сіняковою. Матч запланований на пізній вечір 21 жовтня.

До слова, українка Калініна покращила позиції в оновленому рейтингу WTA.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теннис