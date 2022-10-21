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Киченок в дуэте с Остапенко пробились в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре

Фото: Елена Остапенко и Людмила Киченок идут дальше в Мексике (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко обыграли дуэт Линды Фрухвиртовой и Каи Канепи в 1/8 финала парного разряда престижного турнира WTA в мексиканской Гвадалахаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Guadalajara Open Akron, парный разряд, женщины, 1/8 финала

Фрухвиртова/Канепи – Л. Киченок/Остапенко – 1:2 (6:3, 1:6, 5:10)

На старте поединка соперницы обменялись брейками. Но дальше неожиданный рывок удался чешско-эстонской паре. Они с еще одним брейком повели 4:1, обеспечив гандикап для победы в сете. Так и случилось – Фрухвиртовой и Канепи достаточно было взять свои подачи.

В то же время во второй партии сценарий изменился коренным образом. Киченок с Остапенко ушли в отрыв с брейком (3:0), взяли небольшую паузу (чешка с эстонкой победили в одном гейме), взяли еще три подачи подряд и закрыла сет за полчаса.

Третья, укороченная партия стартовала с качелей. Лидерство переходило из рук в руки, но после промежуточной ничьей (3:3) Киченок и Остапенко постепенно дожали оппоненток и завоевали путевку в четвертьфинал с комфортным преимуществом (10:5).

В рамках 1/4 финала дуэт украинки и латвийки встретится с представительницами Чехии – Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой. Матч запланирован на поздний вечер 21 октября.

К слову, украинка Калинина улучшила позиции в обновленном рейтинге WTA.

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