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Киберзащита банковской системы Украины усилится: НБУ обнародовал детали

Автор: Александр Белоус

Национальный банк разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины. Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:

  • основные принципы функционирования системы киберзащиты;
  • принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;
  • требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;
  • требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.

Реализация норм проекта постановления будет способствовать, в частности:

  • нормативно-правовому урегулированию вопросов киберзащиты в банковской системе Украины в соответствии с лучшей европейской и мировой практики, международных и национальных стандартов по вопросам киберзащиты и информационной безопасности;
  • организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины;
  • обеспечению развития коммуникации, координации и партнерства между субъектами системы киберзащиты в банковской системе Украины.

Напомним, в 2020 году Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к объектам критической инфраструктуры. Кроме того, НБУ определил порядок отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре.

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Национальный банк Украины