Киберзащита банковской системы Украины усилится: НБУ обнародовал детали

Национальный банк разработал документ, устанавливающий требования к функционированию системы киберзащиты в банковской системе Украины. Речь идет об определении субъектов системы киберзащиты и основных принципах их взаимодействия.
Проект постановления нормирует вопросы организации и обеспечения киберзащиты в банковской системе Украины и определяет:
основные принципы функционирования системы киберзащиты;
принципы обеспечения информационного обмена между Центром киберзащиты Национального банка и банками Украины;
требования по мерам по обеспечению киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры;
требования по проведению независимого аудита информационной безопасности.
Реализация норм проекта постановления будет способствовать, в частности:
нормативно-правовому урегулированию вопросов киберзащиты в банковской системе Украины в соответствии с лучшей европейской и мировой практики, международных и национальных стандартов по вопросам киберзащиты и информационной безопасности;
организации обмена информацией о киберугрозах, кибератаках и киберинцидентах с банками Украины;
обеспечению развития коммуникации, координации и партнерства между субъектами системы киберзащиты в банковской системе Украины.
Напомним, в 2020 году Национальный банк Украины определил критерии и порядок отнесения объектов в банковской системе к объектам критической инфраструктуры. Кроме того, НБУ определил порядок отнесения объектов к критической информационной инфраструктуре.