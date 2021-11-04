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Кіберзахист банківської системи України посилиться: НБУ оприлюднив деталі

Автор: Олександр Білоус

Національний банк розробив документ, що встановлює вимоги до функціонування системи кіберзахисту в банківській системі України. Йдеться про визначення суб’єктів системи кіберзахисту та основні засади їх взаємодії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Проект постанови унормовує питання організації і забезпечення кіберзахисту в банківській системі України та визначає:

  • основні засади функціонування системи кіберзахисту;
  • принципи забезпечення інформаційного обміну між Центром кіберзахисту Національного банку і банками України;
  • вимоги щодо заходів із забезпечення кіберзахисту об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;
  • вимоги щодо проведення незалежного аудиту інформаційної безпеки.

Реалізація норм проекту постанови сприятиме, зокрема:

  • нормативно-правовому врегулюванню питань кіберзахисту у банківській системі України відповідно до кращої європейської та світової практики, міжнародних та національних стандартів з питань кіберзахисту та інформаційної безпеки;
  • організації обміну інформацією про кіберзагрози, кібератаки та кіберінциденти з банками України;
  • забезпеченню розвитку комунікації, координації та партнерства між суб’єктами системи кіберзахисту у банківській системі України.

Нагадаємо, у 2020 році Національний банк України визначив критерії та порядок віднесення об’єктів в банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, НБУ визначив порядок віднесення об'єктів до критичної інформаційної інфраструктури.

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Національний банк України