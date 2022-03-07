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Британия выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов

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Лондон, Понедельник 07 марта 2022 17:58
Британия выделяет дополнительную помощь Украине в размере 230 млн долларов Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что Украине будет выделено еще 175 млн фунтов стерлингов (около 230 млн долларов) в качестве помощи. Большая часть будет передана непосредственно украинскому правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"После 12 дней войны уже ясно, что президент РФ Владимир Путин допустил просчет, он недооценил украинцев, их героическое сопротивление, недооценил их лидера и недооценил единство Запада", - заявил Джонсон.

Он добавил, что Великобритания, Нидерланды и Канада "мобилизовали более практическую и устойчивую поддержку для Украины".

Международная группа поддержки будет координировать усилия международного сообщества по оказанию долгосрочной и непоколебимой помощи сейчас и в будущем.

"Настал момент, когда друзья Украины должны создать коалицию гуманитарной, экономической и оборонительной военной поддержки, чтобы гарантировать, что Путин потерпит поражение", - добавил Джонсон.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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