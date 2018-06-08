Киберполиция закрыла пиратский сайт, который транслировал фильм "Киборги"

Правообладателям был нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен

Киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта, который транслировал фильм “Киборги”. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сервер ресурса находился за пределами Украины. Сам сайт kinoprostir.com” действовал в течение последних трех лет. В результате его противоправной деятельности правообладателям был нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен. Сегодня, 8 июня, работу сайта было приостановлено", - говорится в сообщении.

Так, оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет - ресурс “kinoprostir.com” предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей, воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

Сообщается, что сумма ущерба, причиненного компаниям составляет более чем 2,5 миллиона гривен.

Как отмечается, в Киевской области, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Таким образом, было изъято компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, которые подтверждают причастность мужчины к этой противоправной деятельности.

Фото: изъятая техника Изъятую технику направили на проведение всех необходимых экспертиз. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщается, что киберполиціи разоблачила мужа, который заставлял детей создавать порнографические изображения в соцсетях.