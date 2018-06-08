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Киберполиция закрыла пиратский сайт, который транслировал фильм "Киборги"

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 22:25
Фото: киберполиция закрыла пиратский сайт (npu.gov.ua)
Фото: киберполиция закрыла пиратский сайт (npu.gov.ua)

Правообладателям был нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен

Киберполиция прекратила деятельность пиратского сайта, который транслировал фильм “Киборги”. Об этом сообщает прес-служба Главного управления Национальной полиции.

"Сервер ресурса находился за пределами Украины. Сам сайт kinoprostir.com” действовал в течение последних трех лет. В результате его противоправной деятельности правообладателям был нанесен ущерб более чем на 2,5 миллиона гривен. Сегодня, 8 июня, работу сайта было приостановлено", - говорится в сообщении.

Так, оперативники из киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий и установили 31-летнего мужчину, который администрировал данный ресурс. Так, в течение последних трех лет интернет - ресурс “kinoprostir.com” предоставлял возможность своим пользователям без разрешения правообладателей, воспроизводить и распространять большое количество аудиовизуальных произведений. В частности, и украинский фильм "Киборги", права на который принадлежат компаниям, которых представляет Украинская антипиратская ассоциация.

Сообщается, что сумма ущерба, причиненного компаниям составляет более чем 2,5 миллиона гривен.

Как отмечается, в Киевской области, по месту жительства злоумышленника, полицейские провели санкционированный обыск. Таким образом, было изъято компьютерную технику, электронные носители информации, банковские карты и мобильный телефон, которые подтверждают причастность мужчины к этой противоправной деятельности.

Фото: изъятая техника
Изъятую технику направили на проведение всех необходимых экспертиз. После получения их результатов будет решаться вопрос об объявлении администратору сайта о подозрении. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщается, что киберполиціи разоблачила мужа, который заставлял детей создавать порнографические изображения в соцсетях.

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Теги публикации: Киберполиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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