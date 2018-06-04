Кіберполіція викрила чоловіка, який примушував дітей створювати порнографічні зображення у соцмережах

Чоловіку вже оголошено про підозру

Департамент кіберполіції Національної поліції України викрив чоловіка, який примушував дітей створювати порнографічні зображення у соцмережах. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

"Кіберполіція викрила чоловіка у примушуванні дітей до створення порнографічних зображень у соцмережах", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, входячи у довіру до неповнолітніх, зловмисник примушував їх до створення власних фото та відео порнографічного характеру, після чого шантажував оприлюдненням цих фото. Чоловіку вже оголошено про підозру.

Так, працівники Слобожанського управляння Департаменту кіберполіції викрили у протиправних діях 22-річного жителя Харківської області. Молодик, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, займався створенням продукції порнографічного характеру за участю дітей.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною четвертою ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Як встановили оперативники кіберполіції, використовуючи анонімні сервери та заходи конспірації, чоловік реєструвався у соціальних мережах, зокрема - і у заборонених до використання на території України. На цих ресурсах він знайомився з неповнолітніми особами та входив до них у довіру. Після цього чоловік під вигаданим приводом примушував дітей до створення зображень порнографічного характеру за їх участі. Отриману фото- та відеопродукцію зловмисник використовував для власних потреб і для обміну на тематичному російському закритому веб-ресурсі.

Під час проведення досудового розслідування спеціалісти з технічного підрозділу Департаменту кіберполіції встановили реальну IP-адресу, з якої зловмисник здійснював вихід в мережу Інтернет. В подальшому було встановлено і місцеперебування зловмисника.

Спільно зі слідчими поліції Харківщини працівники кіберполіції провели санкціонований обшук за місцем проживання зловмисника. За результатами процесуальних заходів правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, за допомогою якої підозрюваний здійснював свою протиправну діяльність. Експертиза підтвердила, що на вилученому обладнанні наявна порнографічна продукція, виготовлена за участі дітей.

Наразі зловмиснику вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою ст. 301 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що департамент кіберполіції Національної поліції України перевіряв соціальні мережі та інтернет в цілому з приводу закликів до використання газових балончиків у школах.