Кіберполіція закрила піратський сайт, який транслював фільм "Кіборги"

Правовласникам було завдано збитків більше ніж на 2,5 мільйона гривень

Кіберполіція припинила діяльність піратського сайту, який транслював фільм “Кіборги”. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

"Сервер ресурсу знаходився за межами України. Сам сайт “kinoprostir.com” діяв протягом останніх трьох років. Внаслідок його протиправної діяльності правовласникам було завдано збитків більше ніж на 2,5 мільйона гривень. Сьогодні, 8 червня, роботу сайту було припинено", - йдеться у повідомленні.

Так, оперативники з кіберполіції провели комплекс оперативних заходів та встановили 31-річного чоловіка, який адміністрував даний ресурс. Так, протягом останніх трьох років інтернет - ресурс “kinoprostir.com” надавав можливість своїм користувачам без дозволу правовласників, відтворювати і розповсюджувати велику кількість аудіовізуальних творів. Зокрема, і український фільм "Кіборги", права на який належать компаніям, яких представляє Українська антипіратська асоціація.

Повідомляється, що сума шкоди, завданої компаніям складає більше ніж 2,5 мільйона гривень.

Як зазначається, у Київській області, за місцем проживання зловмисника, поліцейські провели санкціонований обшук. Відтак було вилучено комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та мобільний телефон, які підтверджують причетність чоловіка до цієї протиправної діяльності.

Фото: вилучена техніка Вилучену техніку направлено на проведення усіх необхідних експертиз. Після отримання їх результатів вирішуватиметься питання щодо оголошення адміністратору сайту про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомляється, що кіберполіція викрила чоловіка, який примушував дітей створювати порнографічні зображення у соцмережах.