Киберполиция задержала "минеров" десятков учебных заведений

Сотрудники киберполиции разоблачили двух мужчин, которые сообщали о "минировании" десятков учебных заведений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщается, злоумышленники сообщали о "минировании" образовательных учреждений на территории Хмельницкой области и в городе Днепр.

"В течение нескольких дней злоумышленники сообщили о заминировании почти двух десятков учебных заведений в Хмельницкой области и в Днепре. Таким образом они хотели создать искусственный ажиотаж вокруг "минирований", о которых стало известно из средств массовой информации", - говорится в сообщении.

Во время обысков домов фигурантов, силовики изъяли технику, которая подтверждает противоправные действия. Она направлена на экспертизу.

Открыто уголовное дело. Согласно санкции статьи двум мужчинам теперь грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее полиция открыла уголовное производство по факту массового минирования школ в Днепре, которое произошло 28 ноября.

Также РБК-Украина писало, что "минеру" Офиса президента сообщили о подозрении. Он сообщил о ложном минировании 26 ноября. В результате взрывчатки не было найдено, а минера удалось разыскать.