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Полиция открыла дело из-за массового минирования школ в Днепре

Новости » Происшествия     28.11.2019 - 18:02
Полиция открыла дело из-за массового минирования школ в Днепре
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция расследует ложное сообщение о минировании

Полиция открыла уголовное производство по факту массового минирования школ в Днепре, которое произошло сегодня, 28 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу местной полиции в Facebook.

Так, сообщение о минировании 10 школ на территории Днепра не подтвердилось. Правоохранители и взрывотехники обследовали все здание и прилегающую к ним территорию, но не обнаружили никаких взрывоопасных предметов.

Отмечается, что происшествие было квалифицировано как заведомо ложное сообщение о минировании, а также правоохранители открыли уголовное производство.

"По факту ложного заминирования школ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", - отметили в полиции.

Напомним, утром 28 ноября неизвестный прислал на электронную почту полиции Днепра письмо о минировании 10 учебных заведений. Неизвестный заявил, что взрывы могут произойти в помещениях школ №№ 7, 17, 29, 33, 69, 118, 121, 145, 147 и гимназии №3.

Также РБК-Украина писало, что вечером 18 ноября произошло массовое минирование в Харькове. Тогда правоохранители проверяли сообщение о закладке взрывчатки во всех больницах города, торговых центрах, гостиницах, детских садах и жилых домах. В ходе проверки взрывчатку не нашли.

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