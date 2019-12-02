Кіберполіція затримала "мінерів" десятків навчальних закладів

Співробітники кіберполіції викрили двох чоловіків, які повідомляли про "замінування" десятків навчальних закладів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Як повідомляється, зловмисники повідомляли про "замінування" освітніх установ на території Хмельницької області та в місті Дніпро.

"Протягом декількох днів зловмисники повідомили про замінування майже двох десятків навчальних закладів у Хмельницькій області та в Дніпрі. Таким чином вони хотіли створити штучний ажіотаж навколо "мінувань", про які стало відомо із засобів масової інформації", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків будинків фігурантів, силовики вилучили техніку, яка підтверджує протиправні дії. Вона направлена на експертизу.

Відкрито кримінальну справу. Згідно з санкцією статті двом чоловікам тепер загрожує до 8 років позбавлення волі.

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового мінування шкіл в Дніпрі, яке відбулося 28 листопада.

Також РБК-Україна писало, що "минеру" Офісу президента повідомили про підозру. Він повідомив про хибне мінування 26 листопада. В результаті вибухівки не було знайдено, а мінера вдалося розшукати.