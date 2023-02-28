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Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" рух "Редан"

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Вівторок 28 лютого 2023 17:54
Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" рух "Редан" Фото: Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" рух "Редан" (hk.npu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Штучне поширення субкультури "ПВК "Редан", є спробою російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію, аби втягнути дітей у протиправну діяльність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками", - пише пресслужба.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема роз'яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Кіберполіція, зі свого боку, заблокувала 18 каналів й груп, які були створенні для "розкручування" молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

"Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, - додав Василь Богдан.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, все, що відомо про "ПВК Редан", який набирає популярності серед українських підлітків.

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