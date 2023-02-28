Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які "розкручували" рух "Редан"

"Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми. Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками", - пише пресслужба.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до відділів поліції запросили більше 700 осіб, більшість з яких були неповнолітніми. Наразі з ними та їхніми батьками проводяться профілактичні заходи. Зокрема роз'яснюється, що за відповідні дії передбачена адміністративна або ж кримінальна відповідальність.

Кіберполіція, зі свого боку, заблокувала 18 каналів й груп, які були створенні для "розкручування" молодіжного руху й дестабілізації ситуації в Україні. Наразі встановлюються джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

"Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, - додав Василь Богдан.