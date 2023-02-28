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Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп, которые "раскручивали" движение "Редан"

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Вторник 28 февраля 2023 17:54
Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп, которые "раскручивали" движение "Редан" Фото: Киберполиция заблокировала 18 каналов и групп, которые "раскручивали" движение "Редан" (hk.npu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Искусственное распространение субкультуры "ПВК "Редан" является попыткой российских пропагандистов провести очередную информационно-психологическую операцию, чтобы вовлечь детей в противоправную деятельность.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Провоцирование конфликтов и массовых драк между подростками - такую цель ставят перед собой организаторы собраний молодежи, впрочем полицейские помешали реализовать эти преступные замыслы. Всего в течение двух дней в разных регионах государства состоялось около 30 собраний молодежи. Правоохранители оперативно отреагировали и не допустили конфликтных ситуаций между подростками", - пишет пресс-служба.

По словам начальника управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Василия Богдана, в отделы полиции пригласили более 700 человек, большинство из которых были несовершеннолетними. Сейчас с ними и их родителями проводятся профилактические мероприятия. В частности разъясняется, что за соответствующие действия предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Киберполиция, со своей стороны, заблокировала 18 каналов и групп, которые были созданы для "раскрутки" молодежного движения и дестабилизации ситуации в Украине. Сейчас устанавливаются источники финансирования и администраторов этих информационных каналов.

"Чтобы не дать врагу успешно провести свою ИПСО и предостеречь детей от необдуманных поступков, мы общаемся с администрациями и педагогическими коллективами учебных заведений, но главное: мы обращаемся к родителям и призываем их быть друзьями своих детей, проводить с ними больше времени, поддерживать их, интересоваться, с кем они общаются и как проводят досуг, - добавил Василий Богдан.

Напомним, РБК-Украина рассказывало, все, что известно о "ПВК Редан", который набирает популярность среди украинских подростков.

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