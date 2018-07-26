Киберполиция заблокировала сайт книжного интернет-магазина

Злоумышленники сбывали учебники известных британских издательств для изучения иностранных языков, чем нарушали права правообладателей

Работники Киевского управления Департамента киберполиции заблокировали сайт интернет-магазина "eurobook.com.ua" за то, что они сбывали учебники известных британских издательств для изучения иностранных языков, чем нарушали права правообладателей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции.

Как сообщается, правоохранители разоблачили 28-летнюю жительницу Киевской области и ее 28-летнего сожителя. Они изготовляли такие учебники на подпольном цехе, размещенном за рубежом. Только в 2018 году сообщники успели таким образом продать почти 1 тыс. экземпляров учебных изданий с оптическими носителями к ним. Предварительная сумма ущерба, нанесенного правообладателям составляет более 300 тыс. гривен.

Фото: заблоковаий сайт (npu.gov.ua)

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК Украины", - говорится в сообщении.

Также полицейские провели обыски и изъяли более полутора тысяч учебников и более тысячи дисков для лазерных систем считывания. Кроме того, были изъяты флеш-носители информации и мобильные телефоны, которые использовались для заказа и продажи продукции через веб-сайты.

"Сейчас экземпляры книг и пособий направлены на проведение экспертиз. Деятельность сайта “eurobook.com.ua” заблокирована. Правоохранители продолжают проводить следственные действия. Окончательная сумма ущерба, нанесенного правообладателям, устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, что Киберполиция закрыла один из крупнейших онлайн-кинотеатров в Украине.