Кіберполіція заблокувала сайт книжкового інтернет-магазину

Зловмисники збували підручники відомих британських видавництв для вивчення іноземних мов, чим порушували права правовласників

Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції заблокували сайт інтернет-магазину "eurobook.com.ua" через те, що вони збували підручники відомих британських видавництв для вивчення іноземних мов, чим порушували права правовласників. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції.

Як повідомляється, правоохоронці викрили 28-річну мешканку Київської області та її 28-річного співмешканця. Вони виготовляли такі підручники на підпільному цеху, розміщеному за кордоном. Тільки у 2018 році спільники встигли таким чином продати майже 1 тис. примірників учбових видань з оптичними носіями до них. Попередня сума збитків, завданих правовласникам сягає більш як 300 тис. гривень.

Фото: заблоковаий сайт (npu.gov.ua)

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) КК України", - йдеться у повідомленні.

Також поліцейські провели обшуки і вилучили більш як півтори тисячі підручників та більше тисячі дисків для лазерних систем зчитування. Крім того, було вилучено флеш носії інформації та мобільні телефони, які використовувалися для замовлення та продажу продукції через веб-сайти.

"Наразі примірники книжок та посібників направлені на проведення експертиз. Діяльність сайту “eurobook.com.ua” заблоковано. Правоохоронці продовжують проводити слідчі дії. Остаточна сума збитків, завданих правовласникам встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Кіберполіція закрила один з найбільших онлайн-кінотеатрів в Україні.