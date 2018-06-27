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Киберполиция закрыла один из крупнейших онлайн-кинотеатров в Украине

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 15:54
Фото: обыски в Хмельницком (facebook.com/mvs.gov.ua)
Фото: обыски в Хмельницком (facebook.com/mvs.gov.ua)

В городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков

В Украине киберполиция прекратила деятельность одного из крупнейших онлайн кинотеатров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД) Украины в Facebook.

"Онлайн-площадка onlainfilm, которая распространяла информацию с нарушением авторских прав, работала в течение последних девяти лет. Сейчас ее работа прекращена. Полицейские установили участников преступной группы, которые организовали деятельность этого ресурса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в городе Хмельницкий полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков. По их результатам изъято компьютерную технику и деньги.

"Сумма ущерба, причиненного правообладателям, будет установлена после проведения всех необходимых следственных действий", - добавили в МВД.

 

Кіберполіція припинила діяльність одного із найбільших онлайн кінотеатрів Онлайн-майданчик «onlainfilm», який...

Опубліковано МВС України Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении охраны и защиты прав интеллектуальной собственности УЕФА во время проведения в Украине финальных матчей Лиги Чемпионов УЕФА и Лиги Чемпионов УЕФА среди женщин сезона 2017/2018", принятый Верховной радой 22 мая 2018 года.

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Теги публикации: интеллектуальная собственность, Киберполиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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