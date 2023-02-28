Кіберполіція встановила двох адміністраторів телеграм-каналу "ПВК Редан"

"За словами 16-річного хлопця, канал було створено для отримання заробітку від реклами, тому для популяризації ресурсу він використовував назву нового молодіжного руху. Бронювання реклами коштувало 10 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Кіберполіція заблокувала телеграм-канал, яким адміністрував неповнолітній.

"Із хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці", - резюмували в поліції.

Станом на 28 лютого правоохоронці вже заблокували 18 телеграм-каналів та груп, які створені для проведення російської ІПСО, штучного "розкручування" "ПВК Редан" на території України та втягнення неповнолітніх у протиправну діяльність.

Також правоохоронці встановили особу 13-річного черкаського адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху. Акаунт теж було заблоковано, а деталі поліцейські з'ясовують у розмові з батьками та хлопцем.



За словами хлопця, канал він створив для того, щоб стати популярним і використав назву нового молодіжного руху.

Черкаські правоохоронці продовжують відслідковувати ситуацію.