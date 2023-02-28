Киберполиция установила двух администраторов телеграмм-канала "ЧВК Редан"

"По словам 16-летнего парня, канал был создан для получения заработка от рекламы, поэтому для популяризации ресурса он использовал название нового молодежного движения. Бронирование рекламы обошлось в 10 долларов США", - говорится в сообщении.

Киберполиция заблокировала телеграмм-канал, которым администрировал несовершеннолетний.

"С парнем и его родителями общаются правоохранители", - резюмировали в полиции.

По состоянию на 28 февраля правоохранители уже заблокировали 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для проведения российской ИПСО, искусственной "раскрутки" "ЧВК Редан" на территории Украины и вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность.

Также правоохранители установили личность 13-летнего черкасского администратора телеграмм-канала нового молодежного движения. Аккаунт тоже был заблокирован, а детали полицейские выясняют в разговоре с родителями и парнем.

По словам молодого человека, канал он создал для того, чтобы стать популярным и использовал название нового молодежного движения.

Черкасские правоохранители продолжают отслеживать ситуацию.