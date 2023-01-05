Кіберполіція викрила шахраїв, що ошукували людей під виглядом "єПідтримки"

За словами департаменту організатор схеми підшукував виконавців, які на замовлення створювали підробні сайти, які копіювали державні. Після чого зловмисники використовували онлайн-сервіси для масової розсилки SMS.

Громадянам надходили повідомлення про можливість отримання соціальних виплат, зокрема з "єПідтримки", допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів, далі їм зловмисники пропонували перейти за посиланням та вказати дані банківських карток, на котрі нібито буде зарахована допомога.

Після заповнення форми всі відомості про громадян автоматично ставали відомі зловмисникам, після чого учасники схеми привласнювали гроші з рахунків потерпілих.

В кіберполіції повідомили, що за попередніми даними, у такий спосіб шахраї ошукали більше сотні громадян на загальну суму близько мільйона гривень.

Нині підозрюваним оголошено підозру в шахрайстві та загрожує до 12 років ув’язнення.