Киберполиция разоблачила мошенников, обворовывавших людей под видом "єПідтримки"

В Украине разоблачили преступную организацию, которая под видом государственных выплат обманывала людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Департамента киберполиции.
По словам департамента, организатор схемы подыскивал исполнителей, которые на заказ создавали поддельные сайты, копировавшие государственные. После этого злоумышленники использовали онлайн-сервисы для массовой рассылки SMS.
Гражданам поступали сообщения о возможности получения социальных выплат, в частности с "єПідтримки", пособий от ЕС, различных программ благотворительных фондов, далее им злоумышленники предлагали перейти по ссылке и указать данные банковских карт, на которые якобы будет зачислена помощь.
После заполнения формы все сведения о гражданах автоматически становились известны злоумышленникам, после чего участники схемы присваивали деньги со счетов потерпевших.
В киберполиции сообщили, что по предварительным данным, таким образом мошенники обманули более сотни граждан на общую сумму около миллиона гривен.
В настоящее время подозреваемым объявлено подозрение в мошенничестве и грозит до 12 лет тюрьмы.
Напомним, в городе Днепр разоблачили мошеннический call-центр, которий обманул около 18 тысяч граждан Казахстана.
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