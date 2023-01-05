Киберполиция разоблачила мошенников, обворовывавших людей под видом "єПідтримки"

По словам департамента, организатор схемы подыскивал исполнителей, которые на заказ создавали поддельные сайты, копировавшие государственные. После этого злоумышленники использовали онлайн-сервисы для массовой рассылки SMS.

Гражданам поступали сообщения о возможности получения социальных выплат, в частности с "єПідтримки", пособий от ЕС, различных программ благотворительных фондов, далее им злоумышленники предлагали перейти по ссылке и указать данные банковских карт, на которые якобы будет зачислена помощь.

После заполнения формы все сведения о гражданах автоматически становились известны злоумышленникам, после чего участники схемы присваивали деньги со счетов потерпевших.

В киберполиции сообщили, что по предварительным данным, таким образом мошенники обманули более сотни граждан на общую сумму около миллиона гривен.

В настоящее время подозреваемым объявлено подозрение в мошенничестве и грозит до 12 лет тюрьмы.