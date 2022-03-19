Кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Зловмисники заробляли гроші на тих, кому довелося покидати рідні оселі. Вони брали в людей передплату, а потім зникали.

Викрити шахрайську схему вдалося співробітникам кіберполіції Одеської області.

З'ясувалося, що "здавали" квартири двоє чоловіків за допомогою інтернету. Злочинці "пропонували" помешкання у західних регіонах країни, адже саме сюди переїжджають біженці.

Зазначається, що тих, хто хотів орендувати житло, просили внести предоплату у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Коли шахраї отримували гроші, то вони відразу блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв'язок.