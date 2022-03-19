ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям

Новость на русском →
Субота 19 березня 2022 14:09
Кіберполіція викрила шахраїв, які "здавали" неіснуюче житло біженцям Шахраї "здавали" біженцям неіснуюче житло (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Співробітникам кіберполіції викрили шахраїв. Зокрема, вони наживалися на біженцях, яким "здавали" неіснуюче житло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Зловмисники заробляли гроші на тих, кому довелося покидати рідні оселі. Вони брали в людей передплату, а потім зникали.

Викрити шахрайську схему вдалося співробітникам кіберполіції Одеської області.

З'ясувалося, що "здавали" квартири двоє чоловіків за допомогою інтернету. Злочинці "пропонували" помешкання у західних регіонах країни, адже саме сюди переїжджають біженці.

Зазначається, що тих, хто хотів орендувати житло, просили внести предоплату у розмірі від 2 до 10 тисяч гривень. Коли шахраї отримували гроші, то вони відразу блокували номери клієнтів та більше не виходили на зв'язок.

Раніше ми повідомляли, що українців попередили про шахраїв, які закликають долучатися до допомоги.

Також ми писали, що в Україні попередили про небезпечну SMS-розсилку.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
мошенническая схема Війна в Україні
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня