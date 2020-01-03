Киберполиция разоблачила масштабную мошенническую схему финансовых аукционов

Киберполиция разоблачила мошенническую схему финансовых аукционов с ежемесячным оборотом 100 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Киберполиция установила, что злоумышленники разместили несколько своих call-центров в Киеве. Под видом проведения торгов на мировых финансовых рынках они привлекали граждан вкладывать деньги, обещая при этом высокую прибыль или гарантированное возвращение вкладов. Зато создавали имитацию торгов, присваивая деньги себе.

Когда клиент пытался вывести деньги, ему предлагали продолжить участие в торгах. Если он отказывался, злоумышленники проводили ряд операций, которые приводили к полной потере клиентом денег. Все вложенные деньги зачислялись на оффшорные счета злоумышленников. Доход от такой деятельности составил более 100 тысяч долларов США ежемесячно.

Мошенники работали на территории Украины и стран Европейского союза. Сейчас кіберполіція устанавливает всех потерпевших.

РБК-Украина писало, что кіберполіція установила всех участников преступной группировки, которая целенаправленно осуществляло атаки на частные организации и конкретных лиц для незаконного получения доступа к их удаленных серверов, а потом продавало эти доступы.

Напомним, правоохранители разоблачили сеть интернет-магазинов, которые занимались продажей контрабандных сильнодействующих медпрепаратов, и изъяли почти 250 кг лекарственных средств.