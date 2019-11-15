ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция обнаружила четверть тонны контрабандных медпрепаратов

Новости » Происшествия     15.11.2019 - 22:11
Полиция обнаружила четверть тонны контрабандных медпрепаратов
Фото: обнаруженные препараты (npu.gov.ua)

Злоумышленники сбывали препараты через интернет-магазины

Правоохранители разоблачили сеть интернет-магазинов, которые занимались продажей контрабандных сильнодействующих медпрепаратов, и изъяли почти 250 кг лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, киберполиция совместно с СБУ выявила и обезвредила международный канал поставок запрещенных медпрепаратов с территории Молдовы, а также прекратила экспорт препаратов в страны Европейского союза.

В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли почти 250 килограммов контрабандных медпрепаратов, общей стоимостью более 30 тысяч долларов. Среди изъятых лекарственных средств 12 тысяч таблеток и 400 ампул с запрещенными веществами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области полиция обнаружила масштабную плантацию наркотических растений. Правоохранители обнаружили теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в 1 млн гривен по ценам "черного" рынка.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области правоохранители провели санкционированные обыски в аптеках одной из известных фармацевтических сетей, в результате которых обнаружили оружие и наркотические вещества.

До того в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая занималась изготовлением психотропного вещества метамфетамина.

В Киеве задержали 17 мужчин, которые пытались захватить квартиру ГБР расследует причастность полицейских к добыче янтаря на почти 6 млн гривен
Новости Украины полицияконтрабандамедпрепараты
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь