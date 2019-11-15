Полиция обнаружила четверть тонны контрабандных медпрепаратов

Фото: обнаруженные препараты (npu.gov.ua)

Злоумышленники сбывали препараты через интернет-магазины

Правоохранители разоблачили сеть интернет-магазинов, которые занимались продажей контрабандных сильнодействующих медпрепаратов, и изъяли почти 250 кг лекарственных средств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Как сообщается, киберполиция совместно с СБУ выявила и обезвредила международный канал поставок запрещенных медпрепаратов с территории Молдовы, а также прекратила экспорт препаратов в страны Европейского союза.

В ходе проведения следственных действий правоохранители изъяли почти 250 килограммов контрабандных медпрепаратов, общей стоимостью более 30 тысяч долларов. Среди изъятых лекарственных средств 12 тысяч таблеток и 400 ампул с запрещенными веществами.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области полиция обнаружила масштабную плантацию наркотических растений. Правоохранители обнаружили теплицы с элитной коноплей и галлюциногенными грибами стоимостью в 1 млн гривен по ценам "черного" рынка.

Также РБК-Украина писало, что в Донецкой области правоохранители провели санкционированные обыски в аптеках одной из известных фармацевтических сетей, в результате которых обнаружили оружие и наркотические вещества.

До того в Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил обнаружили и ликвидировали нарколабораторию, которая занималась изготовлением психотропного вещества метамфетамина.