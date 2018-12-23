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Киберполиция разоблачила хакера, который распространял данные пользователей

Новости » Общество    23.12.2018 - 00:21
Киберполиция разоблачила хакера, который распространял данные пользователей
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Задержанному грозит до 6 лет заключения

Карпатское управление Департамента киберполиции и следователи Черновецкой полиции разоблачили 17-летнего парня, который на хакерских форумах распространял базу учетных записей пользователей популярных сервисов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Киберполиции.

Сообщается, что киберполиция установила, что жертвами преступника стали пользователи почтовых сервисов "i.ua", "ukr.net", "gmail", а также было выявлено учетные записи сервисов Amazon и Steam. Сбыт происходил с помощью мессенджера Telegram.

Сотрудники отдела противодействия киберпреступлениям в Черновицкой области провели обыск у юноши по месту жительства.

"Во время обыска правоохранители изъяли системный блок, мини-компьютер и пульт управления к нему, который предназначен для несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем контрольно-пропускных пунктов, а также мобильные телефоны, дополнительные носители информации и банковские карты", - сообщили в киберполиции.

Техника была направлена на компьютерно-технически экспертизу. Сейчас продолжается досудебное расследование, которое начато по ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины. Юноше грозит срок заключения до 6 лет.

 

(фото: cyberpolice.gov.ua)

Напомним, СБУ заблокировала доступ к более 300 интернет-ресурсов. Работники СБУ заблокировали доступ к более чем 300 интернет-ресурсов, которые использовались в ходе ведения гибридной войны против Украины, а также международными преступными группировками для "распространение деструктивного информационного контента".

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