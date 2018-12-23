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Кіберполіція викрила хакера, який розповсюджував дані користувачів

Новини » Суспільство    23.12.2018 - 00:21
Кіберполіція викрила хакера, який розповсюджував дані користувачів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Затриманому загрожує до 6 років ув’язнення

Карпатське управління Департаменту кіберполіції та слідчі Чернівецької поліції викрили 17-річного хлопця, який на хакерських форумах розповсюджував базу облікових записів користувачів популярних сервісів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кіберполіції.

Повідомляється, що кіберполіція встановила, що жертвами злочинця стали користувачі поштових сервісів "i.ua", "ukr.net", "gmail", а також було виявлено облікові записи сервісів Amazon та Steam. Збут відбувався за допомогою месенджера Telegram.

Працівники відділу протидії кіберзлочинів у Чернівецькій області провели обшук у юнака за місцем проживання.

"Під час обшуку правоохоронці вилучили системний блок, міні-комп’ютер та пульт керування до нього, який призначений для несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем контрольно-пропускних пунктів, а також мобільні телефони, додаткові носії інформації та банківські картки", - повідомили в кіберполіції.

Техніка була направлена на комп’ютерно-технічно експертизу. Зараз продовжується досудове розслідування, яке розпочате за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) КК України. Юнаку загрожує термін ув’язнення до 6 років.

 

(фото: cyberpolice.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ заблокувала доступ до понад 300 інтернет-ресурсів. Працівники СБУ заблокували доступ до понад 300 інтернет-ресурсів, які використовувались РФ у ході ведення гібридної війни проти України, а також міжнародними злочинними угрупуваннями для "поширення деструктивного інформаційного контенту".

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