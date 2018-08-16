Киберполиция разоблачила хакера, который похищал деньги в участников криптовалютних бирж

Хакером оказался 23-летний житель Кропивницкого

На криптовалютних биржах обнаружили хакера, который похищал деньги у участников бирж с помощью вредоносного программного обеспечения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Министерства внутренних дел (МВД).

Отмечается, что злоумышленником распространял программу в сети Интернет на закрытых хакерских форумах. С помощью вредоносного программного обеспечения он получал доступ к криптобиржевым аккаунтам, после чего опустошал их счета.

Как установили сотрудники Киевского управления Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, злоумышленником оказался 23-летний житель Кропивницкого.

"По месту жительства хакера полицейские провели санкционированный обыск. В ходе обыска изъято компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-накопители. Всю технику направлено на экспертизу", - сообщили в МВД.

На сегодня полиция начала досудебное расследование, квалифицированное по ч.2 ст.361 УК Украины - незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и компьютерных сетей.

"После получения результатов экспертиз будет установлено количество пострадавших от действий злоумышленника, а также будет решен вопрос об объявлении подозрения правонарушителю. Ему грозит до 6 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - добавили в МВД.

Напомним, 9 августа 2018 года сенатор США от Демократической партии Билл Нельсон заявил, что российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы Флориды. Сенатор подчеркнул, что хакеры могут удалить зарегистрированных избирателей накануне выборов в Конгресс, если системы не будут должным образом защищены.