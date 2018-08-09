Американський сенатор заявив, що хакери РФ проникли в бази виборчої системи Флориди
Хакери можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес
Сенатор США від Демократичної партії Білл Нельсон заявив, що російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди. Про це повідомляє видання Tampa Bay Times.
Сенатор підкреслив, що хакери можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес, якщо системи не будуть належним чином захищені.
"Вони вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій", - зазначив Нельсон.
Додамо, що Нельсон і республіканець Марко Рубіо минулого місяця написали листа 67 державним спостерігачам окружних виборчих комісій про можливі загрози. Але, як наголошує видання, у листі немає інформації щодо ситуації у Флориді.
"Ми закликали голову та заступників голови комітету розвідки Сенату, щоб вони дозволили керівникам виборчих комісій у Флориді дізнатися деталі про дії росіян", - зазначив сенатор.
Підкреслимо, що Держдеп не взяв до уваги його заяви. У відомстві зазначили, що отримали "нуль інформації" від Нельсона, федеральних та державних установ щодо можливого проникнення.
"Якщо сенатор Нельсон має конкретну інформацію про загрозу нашим виборам, він має поділитися нею з посадовими особами у Флориді", - сказала прес-секретар Держдепартаменту у штаті Флорида Сара Ревелл.
Чиновниця додала, що державні та місцеві посадовці отримали фінансування для посилення безпеки виборчих систем.
Нагадаємо, як писало РБК-Україна, кандидат в Конгрес США від Демократичної партії Табіта Існер заявила, що на її сайт були зроблені атаки хакерів з Росії.
Національна розвідка США оприлюднила доповідь про шпигунство у кіберпросторі, в якій Росію назвали в числі "найбільш активних сил в кіберпросторі", пов'язаних з економічним шпигунством і можливим викраденням конфіденційної інформації, поряд з Китаєм та Іраном.