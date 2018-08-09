Американський сенатор заявив, що хакери РФ проникли в бази виборчої системи Флориди

Хакери можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес

Сенатор США від Демократичної партії Білл Нельсон заявив, що російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди. Про це повідомляє видання Tampa Bay Times.

Сенатор підкреслив, що хакери можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес, якщо системи не будуть належним чином захищені.

"Вони вже проникли в певні округи штату і тепер мають свободу дій", - зазначив Нельсон.

Додамо, що Нельсон і республіканець Марко Рубіо минулого місяця написали листа 67 державним спостерігачам окружних виборчих комісій про можливі загрози. Але, як наголошує видання, у листі немає інформації щодо ситуації у Флориді.

"Ми закликали голову та заступників голови комітету розвідки Сенату, щоб вони дозволили керівникам виборчих комісій у Флориді дізнатися деталі про дії росіян", - зазначив сенатор.

Підкреслимо, що Держдеп не взяв до уваги його заяви. У відомстві зазначили, що отримали "нуль інформації" від Нельсона, федеральних та державних установ щодо можливого проникнення.

"Якщо сенатор Нельсон має конкретну інформацію про загрозу нашим виборам, він має поділитися нею з посадовими особами у Флориді", - сказала прес-секретар Держдепартаменту у штаті Флорида Сара Ревелл.

Чиновниця додала, що державні та місцеві посадовці отримали фінансування для посилення безпеки виборчих систем.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, кандидат в Конгрес США від Демократичної партії Табіта Існер заявила, що на її сайт були зроблені атаки хакерів з Росії.

Національна розвідка США оприлюднила доповідь про шпигунство у кіберпросторі, в якій Росію назвали в числі "найбільш активних сил в кіберпросторі", пов'язаних з економічним шпигунством і можливим викраденням конфіденційної інформації, поряд з Китаєм та Іраном.