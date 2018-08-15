В Україні вшосте відбудеться міжнародна криптоподія - Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv

19 вересня у столиці України відбудеться масштабна криптоподія - Blockchain & Bitcoin Conference Kyiv. Захід - майданчик, де криптоексперти поділяться досвідом з бізнес-аудиторією, а компанії представлять останні новинки криптоіндустрії.

Як повідомляє організатор - міжнародна компанія Smile-Expo - захід рівною мірою сфокусовано на освітній та практичній складових.

"Крім конкретних прикладів щодо застосування блокчейну або криптоактивів, на конференції звучатимуть доповіді про розвиток децентралізованих технологій і тенденції в законодавчій сфері. Цю інформацію неможливо знайти в Інтернеті", - повідомляє координатор заходу Іван Сухомлин.

Конференція

На учасників чекають два паралельні потоки - Main Hall, присвячений блокчейну в бізнесі та криптовалютам, і Tech Hall, де доповідачі сфокусуються на токенізації активів, ICO і трейдингу.

Головними темами потоку Main Hall стануть: технологічний розвиток блокчейну, його безпека і крос-індустріальне застосування. Спікери також обговорять питання взаємодії криптоактівів з класичними фінансами і спрогнозують, яким буде регулювання крипторинку в Україні та інших країнах.

Потік Tech Hall буде присвячений токенсейлам і застосуванню токенізованих активів на практиці. Доповідачі також розкажуть, як торгувати такими активами на крипторинку, і до чого призведе розвиток децентралізованих технологій.

Спікерами стануть провідні криптоексперти з України та з-за кордону, фінансові аналітики, підприємці, інвестори, юристи, представники державної влади, засновники стартапів, трейдери і маркетологи.

Демозона

Захід розрахований не лише на підприємців та інвесторів, а й на тих, хто цікавиться розвитком блокчейн-індустрії. У спеціально обладнаній зоні ключові гравці ринку представлять останні досягнення: софт, обладнання для майнінгу, фінансові, юридичні, технічні та консалтингові послуги у різноманітних галузях.

Місце проведення

Подія відбудеться в КВЦ "Парковий", навпроти Маріїнського парку, біля набережної Дніпра. Адреса: Паркова дорога, 16а, Київ, 04070, Україна.