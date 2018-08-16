Кіберполіція викрила хакера, який викрадав гроші в учасників криптовалютних бірж

Хакером виявився 23-річний мешканець Кропивницького

На криптовалютних біржах виявили хакера, який викрадав гроші в учасників бірж за допомогою шкідливого програмного забезпечення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Зазначається, що зловмисником поширював програму у мережі Інтернет на закритих хакерських форумах. За допомогою шкідливого програмного забезпечення він отримував доступ до криптобіржових акаунтів, після чого спустошував їх рахунки.

Як встановили працівники Київського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України, зловмисником виявився 23-річний мешканець Кропивницького.

"За місцем проживання хакера поліцейські провели санкціонований обшук. У ході обшуку вилучено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та флеш-накопичувачі. Усю техніку направлено на експертизу", - повідомили в МВС.

На сьогодні поліція розпочала досудове розслідування, кваліфікованого за ч.2 ст.361 КК України - незаконне втручання в роботу комп'ютерів, систем та комп'ютерних мереж.

"Після отримання результатів експертиз буде встановлено кількість потерпілих від дій зловмисника, а також буде вирішено питання щодо оголошення правопорушнику підозри. Йому загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - додали в МВС.

Нагадаємо, 9 серпня 2018 року сенатор США від Демократичної партії Білл Нельсон заявив, що російські хакери проникли в деякі виборчі бази Флориди. Сенатор підкреслив, що хакери можуть видалити зареєстрованих виборців напередодні виборів у Конгрес, якщо системи не будуть належним чином захищені.