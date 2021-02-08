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Киберполиция разоблачила группу, сбывавшую поддельные водительские права

Автор: Юлия Струк

Киберполиция разоблачила организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения. Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Указано, что заказчики без прохождения соответствующих экзаменов за 43 тысячи гривен получали поддельный документ. Ежегодный доход участников группы достигал около 20 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

"Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около 20-ти работников", - указано в сообщении.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли тех, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. А для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре должен был идти сотрудник компании вместо клиента.

"Фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц", - информирует МВД.

По местам проживания фигурантов, а также в call-центре правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно удостоверения европейского образца.

Решается вопрос об объявлении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце прошлого года сервисные центры МВД перевели еще больше услуг в онлайн. Теперь в этом режиме можно проверить авто, документы и пройти тест на знание правил дорожного движения.

Также РБК-Украина писало, что в Украине запустили онлайн-проверку водительских удостоверений, которая позволяет проверять права, выданные после 2013 года.

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Новости Украины водительские праваКиберполиция
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