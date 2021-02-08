Киберполиция разоблачила группу, сбывавшую поддельные водительские права

Киберполиция разоблачила организованную группу, которая изготавливала и сбывала поддельные водительские удостоверения. Фигуранты в интернете принимали заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца.

Указано, что заказчики без прохождения соответствующих экзаменов за 43 тысячи гривен получали поддельный документ. Ежегодный доход участников группы достигал около 20 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса.

"Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант образовал сall-центр, к работе в котором привлек около 20-ти работников", - указано в сообщении.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли тех, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. А для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре должен был идти сотрудник компании вместо клиента.

"Фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц", - информирует МВД.

По местам проживания фигурантов, а также в call-центре правоохранители провели обыски и изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно удостоверения европейского образца.

Решается вопрос об объявлении участникам группы о подозрении и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.